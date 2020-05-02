İçişleri Bakanlığından Suriyeli Rabii'ye yardım eli uzandı
02.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:56
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki kampta yaşayan ve sağlık sorunları bulunan 10 yaşındaki Rabii'nin Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki kampta yaşayan ve sağlık sorunları bulunan 10 yaşındaki Rabii'nin Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak yavrumuzun sesine kulak verdik. Yavrumuzu getirdik, sağlıkçılarımıza emanet. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA