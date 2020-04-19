İçişleri Bakanlığından "sokağa çıkma kısıtlaması"na ilişkin açıklama Açıklaması İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00'te sona ereceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00'te sona ereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 17 Nisan'da 31 ilde saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldığı anımsatıldı.

"Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00'te sona erecektir." ifadelerine yer verilen açıklamada, kısıtlamaya vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum gösterdiği vurgulandı.

Evlerinde kalan vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür edilen açıklamada, söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Yasak sona erdikten sonra daha önce alınan kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken, market, süpermarket vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Ayrıca ülke genelinde yarın ve hafta içi, market/süpermarketler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun bulundukları meydan/caddelerde polis ve jandarma ekiplerimizce denetimlere devam edilecektir. Bakanlığımızca bu konuda valiliklerimize ve kolluk birimlerimize gerekli talimat verilmiştir."

Açıklamada, Kovid-19 ile salgınıyla mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulanarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile 31 ilimizdeki şehir giriş ve çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza; Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en önemli unsurunun sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanması olduğunu hatırlatır, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ederiz. Kovid-19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız."

Kaynak: AA