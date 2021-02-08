Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı
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Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı

08.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:22
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, karara uymayanlar hakkında ise adli ya da adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 5 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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