İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı İçişleri Bakanlığı, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları için vatandaşları, hazırladığı kamu spotlarıyla bilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığı, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları için vatandaşları, hazırladığı kamu spotlarıyla bilgilendiriyor.

Bakanlık, siber suçlarla mücadele kapsamında söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla proje başlattı.

Bu kapsamda hazırlanan ve ünlü isimlerin de rol aldığı kamu spotları, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.

Videolarda, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, elektronik posta iletisi veya cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar ile gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Bugün yayımlanan kamu spotunda, cep telefonuna "Yeni sezon için bedava kombine kazandınız." mesajı gelen bir genci dolandırıcılara karşı dikkatli olması yönünde uyaran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bedava peynir fare kapanında bulunurmuş. İnternette güvenilir olmayan sitelerle kredi kartı bilgilerini paylaşma, birikiminden de olma." ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: AA