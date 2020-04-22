İçişleri Bakanlığından "ramazan tedbirleri" genelgesi Açıklaması
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İçişleri Bakanlığından "ramazan tedbirleri" genelgesi Açıklaması

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.

22.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:40
İçişleri Bakanlığından

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.

Ramazanın tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biri olduğu aktarılan genelgeye göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirin sürdürülmesi planlanıyor.

Genelgeye göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirler alınacak.

İftar ve sahur vakitleri arasında yoğun olarak kullanılan/kullanabilecek caddelerin kapatılması önlemler kapsamı içerisinde değerlendirilecek. Ayrıca ramazan boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak.

Davulcuların bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek

Ramazan davulcuları ile ilgili il/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlar da genelgede belirtildi.

Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyareti, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için davulcuların faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak.

Aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Pide satışları iftardan 2 saat önce sona erecek

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri artırılacak.

Trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinde belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması sağlanacak.

Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında veya duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek.

Arife günü ve bayramda mezarlıklarda ateş ölçümü yapılacak

Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

Ramazan süresince özellikle cadde veya sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler ve benzeri) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimler artırılacak, gerekli tedbirler alınacak.

Ramazan öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği yerler göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.

Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler artacak

Ramazanı ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan firma veya işletmelere yönelik denetimler artırılacak ve gerekli adli-idari işlemler ivedilikle yapılacak.

Bakanlık ayrıca ramazanın sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi özelliği göz önünde bulundurularak, İl Pandemi ve il/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli sağlık tedbirlerinin planlanması ve uygulanması, konunun valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılması talimatı verildi.

Kaynak: AA

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