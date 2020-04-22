İçişleri Bakanlığından Ramazan pidesi detayına dikkat edin: "Pide üretimi iftara 2 saat kala...
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İçişleri Bakanlığından Ramazan pidesi detayına dikkat edin: "Pide üretimi iftara 2 saat kala...

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifadesinin pide satışını kapsamadığı öğrenildi.

22.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:32
İçişleri Bakanlığından Ramazan pidesi detayına dikkat edin:

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifadesinin pide satışını kapsamadığı öğrenildi. 2 saat öncesinden tüm üretim duracak ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edecek.

Yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Müsaade edilmeyecek kalabalıklardan birisi de sıcak pide kuyruğu oldu. Merkez kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ramazan pidelerinin üretimi ve satışı konusunda ince bir detay bulunuyor. Genelgeye göre, "Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının oluşturacağı yoğunluk Covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak" ifadesi yer alıyor. Ancak bu ifade pide satışını kapsamıyor. Buradan çıkarılan net sonucun 2 saat öncesinden üretimin durdurulacağı ancak satışın herhangi bir yasak ya da önlem olmadıkça iftar saatine kadar süreceği anlaşılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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