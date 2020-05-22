İçişleri Bakanlığından "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi
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İçişleri Bakanlığından "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi.

İçişleri Bakanlığından
22.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:53

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelge doğrultusunda bayram tatili 23-26 Mayıs tarihlerinde 4 gün olmasına rağmen trafik tedbirleri 22-27 Mayıs tarihlerinde 6 gün süreyle uygulanacak.

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bayram süresince trafik ekipleri, yollardaki denetimlerini sürdürecek.

Özellikle bayramda seyahat izin belgesiyle 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların refakatçileriyle tek yönlü istedikleri yerlere gitmesi, tarım ürünü hasadı için yapılacak seyahatler ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlardan kaynaklı trafikte olası kazaların önüne geçebilmek için kara yollarında denetimlere ağırlık verilecek.

Bayram trafik tedbirleri kapsamında günlük ortalama 18 bin 564, 6 günlük süreçte ise 111 bin 384 polis ve jandarma görev yapacak.

Denetimlerin kontrolünü 64 personel sağlayacak

Vatandaşların güvenli şekilde ulaşımlarının sağlanması ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında sürücü ve yolcu giriş-çıkışlarının kontrol edilebilmesi için il giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarındaki denetimleri yerinde görmek için emniyetten 24 personelden oluşan 8 ekip, jandarmadan 40 personelden oluşan 20 ekip görevlendirildi.

Trafik ihlalleri ve kazaların arttığı kesimler ile trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde trafik ekiplerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla yerleştirilen maket/model araç uygulamasına devam edilecek. Bu çerçevede 78 ilde 767 maket/model trafik ekibi aracı, tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle görünür şekilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi.

Ayrıca, 16 ilde helikopter, 76 ilde drone ile trafik denetimi gerçekleştirilecek.

Araçlar kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alacak, izin belgeleri kontrol edilecek

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 50 kapasite uygulamasına devam edilecek. Ayrıca, yollarda 65 ve üstü yaşlardaki vatandaşlar ve refakatçileri ile tarım hasadı kapsamında seyahat izni verilenlerin izin belgeleri kontrol edilecek.

Terminallerde ve ara istasyonlarda denetimler artırılacak, terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek.

Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek. Otobüs şoförleri ve yolcular, seyahat süresince başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere kural ihlali yapmamaları yönünde bilgilendirilecek.

Otobüslerin karıştığı kazalar da dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatlerinde şoförler araç dışına davet edilerek dinlenmeleri sağlanacak.

Trafik ekiplerinin kara yolu güzergahlarında tepe lambalarının daima açık tutulmasıyla görünürlükleri ön plana çıkarılacak ve bu sayede sürücülerin algılanan yakalanma riski duygusu sürekli canlı tutulacak.

Denetimlerde çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda durdurulan araç sürücüleriyle yüz yüze iletişim kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlenmeleri sağlanacak.

Radarla denetimler yapılacak

Radar denetimlerine başta hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda olmak üzere devam edilecek.

Toplam uzunluğu 2 bin 155 kilometre olan tüm otoyollarda ortalama hız denetimlerine devam edilecek. Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergahta daha etkili ve yoğun şekilde tedbirler planlanarak uygulanacak.

Şehir merkezlerinde şehitlerin birinci derece yakınları tarafından ziyaret edilebilecek şehitliklerde trafik tedbirleri artırılacak.

Taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafik güvenliğini olumsuz etkileyen, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park edilmiş araçlar kaldırılacak.

Yaya önceliği ve güvenliği konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam edilecek.

Mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçlara kısıtlama

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatlerinde şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Traktör ve biçerdöver gibi tarımsal araçların gerekli tedbir almadan trafikte seyretmeleri engellenecek.

Denetimlerde sürücü ve yolculara yönelik trafik güvenliği konusunda yapılacak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde "yaşam için kısa bir mola" sloganıyla oluşturulan "yaşam tünelleri" etkin şekilde kullanılacak.

Trafik ekip ve personeli, güzergahtaki konumları ve denetimlerinin anlık takip edildiği "Uygulama Takip Projesi" üzerinden merkezden denetlenecek.

Merkezdeki "Trafik Kaza Danışma Birimi" tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık takip edilecek ve kazalara anında müdahale edilmesi sağlanacak.

Güvenli trafik ortamının sağlanmasında denetimin önemli bir parçası olan 34 bin 218 fahri trafik müfettişine "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda. Değerli müfettişimiz, tespit ettiğiniz her kural ihlali bir hayat kurtarır. Trafik güvenliğine katkılarınız için teşekkür eder, iyi bayramlar dileriz. Trafikte her yıl daha iyiye." mesajı gönderilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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