İçişleri Bakanlığından personel alımı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanlığından personel alımı - Haberler
personel alımı, Güncel

İçişleri Bakanlığından personel alımı

İçişleri Bakanlığınca "dernekler denetçi yardımcısı" kadrosuna sözlü giriş sınavı ile 15 personel alımı gerçekleştirilecek.

23.03.2020 02:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 02:14
İçişleri Bakanlığından personel alımı

İçişleri Bakanlığınca "dernekler denetçi yardımcısı" kadrosuna sözlü giriş sınavı ile 15 personel alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, Bakanlığın merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan dernekler denetçi yardımcısı kadrosuna sözlü giriş sınavı ile 15 personel alınacağı belirtildi.

Sınava başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımaları, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmaları, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P23 puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları şartları aranıyor.

Başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 90 kişi arasında yer alan adaylar, 6-8 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.

Adaylar "www.icisleri.gov.tr" web sitesinde yayımlanacak sınav başvuru linkinde yer alan 2020 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu'na "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile 6-10 Nisan tarihlerinde erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edecek.

Başvurular e-devlet şifresi ile yapılacağından adayların "www.turkiye.gov.tr" hesabının bulunması ve e-devlet şifresi almaları gerekiyor. Adaylar, e-devlet şifresini içeren zarfı, PTT müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilecek.

KPSS P23 başarı puan sıralamasına göre sınava katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi 14 Nisan'da "www.icisleri.gov.tr" sitesinde duyurulacak.

Sözlü olarak tek aşamada yapılacak giriş sınavında genel olarak adayların hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi kişisel vasıfları da göz önünde bulundurulacak.

Sınavı kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanacak. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olana öncelik verilecek.

Başarılı adaylara ait kesin başarı listesi de Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Karantinayı delene af yok! Karabük'te mahkeme hapis cezası verdi Haberler
Karantinayı delene af yok! Karabük'te mahkeme hapis cezası verdi
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı Haberler
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız Haberler
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü Haberler
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi Haberler
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Haberler
Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ruhsar Pekcan İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy
Magazin Tom Hanks Demet Akalın Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Okan Buruk Fernando Muslera Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Fransa Beşiktaş
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığından personel alımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 02:32:12. #1.14#
title