İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
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İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge

İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
08.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:38

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu yeni bir genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgeyle korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği Genelgede, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de kamu düzenini korumak ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek amacıyla il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kuralların, daha önce valiliklere bir genelgeyle gönderildiği hatırlatıldı.

Bahse konu genelge ile pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlandığı anımsatıldı.

Genelgede, gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirlerin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda korona virüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere daha önceki genelgede belirtilen söz konusu pazarcı esnafına yönelik kısıtlamanın kaldırılabileceğine ilişkin karar alındığı belirtildi. Bakanlığın 81 ile gönderdiği genelgede, 11 Mayıs tarihinden itibaren anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca belirlenen kurallara da yer verildi.

Genelgeye göre; il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı.

Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı daha önceki yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

Bu kapsamda; valilikler ve kaymakamlıklar il, ilçe ve beldelerde mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararları alacak.

Bakanlık valiliklerden, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini, daha önceki genelgelerle getirilen kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini ve bu doğrultu da pazarların sürekli denetlenmesini istedi.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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