İçişleri Bakanlığından pazar yerleri için ilave önlemler İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasını istedi. Bu nedenle ilgi yazı kapsamında belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak pazar kurulacak günlerde pazar yerlerinin veya pazar kurulacak alanların (cadde/sokak/meydan vb.) belirtilen esaslar dahilinde faaliyetlerini yürütmesi sağlanacak.

Yayınlanan genelge ile alınan ilave önlemler ise şu şekilde:

Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışlar engellenmelidir.

Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmalıdır.

Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmalıdır.

Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmalıdır.

Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmalı bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır.

Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu"

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA