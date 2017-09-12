İçişleri Bakanlığından Ordu Yikob'a 8,8 Milyon Lira Ödenek

İçişleri Bakanlığı, Kırsal Altyapı Destekleme Projesi kapsamında Ordu'ya 8,8 milyon TL ödenek gönderdi.



Kırsal Altyapı Destekleme Projesi çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı'nca Ordu Valiliği emrine gönderilen 8,8 milyon TL ödenekle ilgili açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, gönderilen ödenekle Ordu'nun 19 ilçesinde acil altyapı hizmetlerinin, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından ortaklaşa yapılacağını söyledi.



Yapılacak alt yapı hizmetlerinin ilçe kaymakamlıklarınca belirlendiğini ifade eden Vali Yavuz, "İçişleri Bakanlığımız, Kırsal Altyapı Destekleme Projesi dahilinde ilimizin acil alt yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla 8 milyon 815 bin TL'lik bir ödeneği ilimize tahsis etmiştir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımıza gelen bu ödenek doğrultusunda, 19 ilçe genelinde; 49,3 km BSK yol, 48,5 km 1. kat sathi kaplama yol, 14,5 km 2. kat sathi kaplama yol, 6,78 km beton yol yapımı programlanmıştır. Belediyelerimizin araç-gereç ve personellerinden istifade etmek suretiyle, hazırlanan programın hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri arasında protokol imzalanmıştır" dedi. - ORDU