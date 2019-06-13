İçişleri Bakanlığından okul çevreleri ve servis araçlarına sıkı denetim
Emniyet ve jandarma ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrolden geçirildi, bin 184 sürücüye ceza kesildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrolden geçirildi, bin 184 sürücüye ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆına bagˆlı birimlerce dün eş zamanlı olarak "çocuk ve genc¸lerin korunmasına yo¨nelik okul çevreleri ile servis arac¸ları denetimi ve tek dal sigara uygulaması" yapıldı.
Denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrol edilirken, bin 184 su¨ru¨cu¨ye cezai is¸lem uygulandı, 145 okul servis aracı trafikten men edildi.
Öte yandan, 14 bin 717 okul çevresi ile 34 bin 763 umuma ac¸ık yer kontrol edildi, 641 is¸ yeri hakkında idari is¸lem yapıldı. Umuma ac¸ık yerlerde ve diğer alanlarda bulunan 366 bin 588 s¸ahıs sorgulandı.
Bu sorgulamalarda, 5 FETO¨/PDY, 17 uyus¸turucu suc¸ları, 9 cinsel suc¸lar, 41 yaralama, 39 hırsızlık, 20 dolandırıcılık, 14 tehdit, 4 hakaret, 26 kayıp c¸ocuk, 795 yoklama kac¸agˆı-bakaya, 177 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere aranan bin 147 kişi yakalandı.
Denetimlerde, üç ruhsatsız tabanca, dört av tüfeği,154 mermi/ fişek, beş kesici/delici alet, bir kurusıkı tabanca, bir gram eroin, 48 gram esrar, 56 gram sentetik uyuşturucu, bin 772 paket kac¸ak sigara ile 19 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.