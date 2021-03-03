İçişleri Bakanlığından 'muhtarlık seçimi' genelgesi
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İçişleri Bakanlığından 'muhtarlık seçimi' genelgesi

03.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:16
İçişleri Bakanlığından 'muhtarlık seçimi' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, martta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişiler ile seçmenlerin; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, martta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişiler ile seçmenlerin; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı, Yükse Seçim Kurulu'nun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderdi. Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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