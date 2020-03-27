İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge
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Türkiye, Politika

İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Türkiye genelinde il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

27.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:34
İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Türkiye genelinde il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 81 il valiliğine ek bir genelge gönderildi.

Buna göre, vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

Kamuoyunda "sosyete pazarı" olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri bugün saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak.

Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, valilik ve kaymakamlıklarca belediyeler ile iş birliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.

İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek.

Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek.

Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek. Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi ve benzeri), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak.

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak. Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek.

Pazar yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek

Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak. Bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacak.

Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak. Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek. Buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacak. Pazar/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlar için el dezenfektanı konusunda destek olacak.

Öte yandan, Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli kararlar alınarak tedbirlerin ivedilikle uygulanmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetlenmesini istedi.

Kaynak: AA

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