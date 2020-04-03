İçişleri Bakanlığından "koronavirüs" önlemlerine ilişkin yeni genelge
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Koronavirüs, Zonguldak, Güncel

İçişleri Bakanlığından "koronavirüs" önlemlerine ilişkin yeni genelge

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, bu gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durdurulacak.

03.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:38
İçişleri Bakanlığından

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, bu gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durdurulacak. Tüm il ve ilçelerde 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderildi.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinden duyurulan genelgeye göre, Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van'a tüm giriş ve çıkışlar bu gece saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle durduruldu.

Bu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayanların belirtilen süre boyunca kentlerde kalmaları esas olacak.

İstisnai durumlarda giriş-çıkış

Bu 31 ile temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile giriş-çıkış yapabilecek.

Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecek.

Giriş ve çıkışları sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takacak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uyacak.

Yurt içinde ticari yük, yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacak.

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları, enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi veya sevk irsaliyesi ile bu illere giriş yapabilecek.

Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş-çıkışlar, bu durumu ispatlayan SGK kayıt belgesi, ikamet belgesi gibi evrakların ibraz edilmesi şartıyla gerçekleştirilecek.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar da görevli olduklarına dair belge veya kimlikle söz konusu illere giriş-çıkış yapabilecek.

81 ili kapsayan diğer tedbirler

Öte yandan, İl Pandemi Kurullarının önerileri doğrultusunda özel durumlar göz önüne alınarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararla kapsama dahil edilebilecek diğer faaliyetlerle ilgili valilik, kaymakamlık tarafından düzenlenecek "Seyahat İzin Belgesi" ile belirlenen illere giriş-çıkış söz konusu olabilecek.

Bunun yanı sıra 81 ilde ve tüm ilçelerde 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmaları bu gece saat 24.00'ten itibaren geçici olarak yasaklanacak.

Tüm illerde bu geceden itibaren şehir içi hareketliliğin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler İl Pandemi Kurullarınca görüşülecek, tavsiye edilen hususlar İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya başlanacak.

İl ve ilçelerdeki pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlar, çalışanlar maskeyle girecekler. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacak.

Tüm il ve ilçelerde, meydanlarda sokak ve caddelerde, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecek.

Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kaynak: AA

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