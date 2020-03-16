İçişleri Bakanlığından korona virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona Virüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona Virüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre 16 Mart tarihi saat 24.00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri de saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenirken, taziye evlerinin faaliyetleri de durduruldu.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Korona Virüs' konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16 Mart saat 24.00 itibariyle durdurulacak.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24.00 itibarıyla durdurulacak. STK'ların genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek. Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf vb.) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç saat 24: 00 itibariyle geçici olarak ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu Taziye Evlerinin faaliyetleri bugün saat 24: 00 itibariyle durdurulacak" denildi.



Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve uygulanması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA