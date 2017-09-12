İçişleri Bakanlığından Kırsal Altyapı Hizmetlerine Destek

İçişleri Bakanlığı'nın, Kırsal Altyapı Destekleme projesi kapsamında Ordu'ya 8.8 milyon lira ödenek gönderdiği bildirildi.



Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderilen ödenek ile kırsal kesimde ihtiyaç duyulan acil altyapı hizmetlerinin yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu başkanlığın, kırsal alanda ihtiyaç duyulan acil altyapı hizmetlerini tamamlamak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile protokol imzaladığı aktarıldı.



Vali Seddar Yavuz, gönderilen ödenekle Ordu'nun 19 ilçesinde acil altyapı hizmetlerinin, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından ortaklaşa yapılacağını vurguladı.



Yapılacak altyapı hizmetlerinin ilçe kaymakamlıklarınca belirlendiğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti.



"İçişleri Bakanlığımız, Kırsal Altyapı Destekleme projesi dahilinde ilimizin acil altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla 8 milyon 815 bin 791 liralık bir ödeneği ilimize tahsis etmiştir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımıza gelen bu ödenek doğrultusunda 19 ilçe genelinde; 49,3 kilometre BSK yol, 48,5 kilometre 1'inci kat sathi kaplama yol, 14,5 kilometre 2. kat sathi kaplama yol, 6,78 kilometre beton yol yapımı programlanmıştır. Belediyelerimizin araç gereç ve personellerinden istifade etmek suretiyle hazırlanan programın hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında protokol imzalanmıştır."



Yavuz, programlanan hizmetlerin yapımına hemen başlandığına işaret ederek, "Bugüne kadar 9 kilometre BSK yol, 31,5 kilometre 1'inci kat sathi kaplama yol, 8 kilometre 2. kat sathi kaplama yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Programlanan diğer çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hızla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.