İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen...

İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen...

İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

25.08.2019 03:16
İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen...

İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi

Kaynak: AA
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