İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen...
İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
25.08.2019 03:16
İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi
Kaynak: AA