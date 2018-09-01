İçişleri Bakanlığından, "Dijvar Gevda" Kod Adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'de 50 Vatandaşın...

İçişleri Bakanlığından, "Dijvar Gevda" Kod Adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'de 50 Vatandaşın...

İçişleri Bakanlığından, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından,

İçişleri Bakanlığından, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bildirildi.

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