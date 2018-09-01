İçişleri Bakanlığından, "Dijvar Gevda" Kod Adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'de 50 Vatandaşın...
İçişleri Bakanlığından, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bildirildi.
1 Eylül 2018 Cumartesi 21:31
İçişleri Bakanlığından, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK PartiVan İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bildirildi.