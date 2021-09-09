İçişleri Bakanlığından Bursa'ya teşekkür belgesi
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İçişleri Bakanlığından Bursa'ya teşekkür belgesi

İçişleri Bakanlığından Bursa'ya teşekkür belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde görev alan 81 ildeki arama kurtarma ekiplerine İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde görev alan 81 ildeki arama kurtarma ekiplerine İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Bursa'dan göreve giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de teşekkür belgesini Bursa AFAD Başkanı Yalçın Mumcu'dan aldı. Batı Karadeniz'de geçen ay meydana gelen sel felaketinde bölgeye 81 ilden çok sayıda arama kurtarma ekibi gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 vilayetten katılan arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi gönderildi. Bursa'dan göreve giden Nilüfer Arama Kurtarma ekiplerinin teşekkür belgesi Bursa AFAD Başkanı Yalçın Mumcu tarafından takdim edildi. - BURSA

İçişleri Bakanlığından Bursa'ya teşekkür belgesi
İçişleri Bakanlığından Bursa'ya teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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