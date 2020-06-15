İçişleri Bakanlığından "Bingöl" depremine ilişkin açıklama Açıklaması
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İçişleri Bakanlığından "Bingöl" depremine ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından ikisi 4 büyüklüğü üzerinde 90 artçı yaşandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından
15.06.2020 04:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 04:38

İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından ikisi 4 büyüklüğü üzerinde 90 artçı yaşandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremin ardından ikisi 4 üzeri 90 artçı deprem meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Bingöl'de 17 kişinin depremden etkilendiği, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, Erzurum'da 4 kişinin etkilendiği, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiği, 18 kişinin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Hasarın yoğunlaştığı Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar köylerinde enkaz altında vatandaş bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir. Bingöl İl merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Yedisu ilçesinde Elmalı, Kaynarpınar ve Dinarbey köylerinde 8 vatandaşımız göçük altından çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Karlıova ilçesi Kaynarpınar Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 1 güvenlik korucusu yaralanmış, 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur. Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edilmiştir."

Erzurum'un Çat ilçesinde deprem nedeniyle Söbeçayır Mahallesi Dorabi mezrasında hafif yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiği, 9 ahır ve 12 evde hasar meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Hınıs ve Varto'da herhangi bir hasar olmadığı bilgisi alınmıştır. Bingöl İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye toplam 94 araç ile 801 personel sevk edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Çevre iller teyakkuz halinde

Deprem bölgesine mobil koordinasyon tırı, 20 ambulans, 12 UMKE aracı, mobil komuta aracı, acil müdahale ünitesi ve lojistik araç sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığına ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından emniyet tedbirleri, çadır kurma ve yardım faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 tabur (487 personel) görevlendirildi. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre Türk Telekomun sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 7 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir."

Açıklamada, barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Bingöl'e 1242 çadır, 3248 yatak, 3300 battaniye, 3300 yastık çarşaf seti ile 2052 mutfak seti sevk edildiği aktarıldı.

Erzurum'un Çat ilçesine 240 çadır, 105 battaniye gönderildiği belirtilen açıklamada, "Türk Kızılay tarafından 3 bin kişilik sıcak yemek, 150 çadır, 1500 battaniye, 292 yatak, 6 genel maksat çadırı ile 65 personel ve 20 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 16 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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