İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA