İçişleri Bakanlığından aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi için uzaktan eğitim
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanlığından aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi için uzaktan eğitim - Haberler
Güncel

İçişleri Bakanlığından aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi için uzaktan eğitim

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellemesi konusunda farkındalığı artırmak için personele yönelik uzaktan eğitim modeline geçti.

31.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:58
İçişleri Bakanlığından aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi için uzaktan eğitim

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellemesi konusunda farkındalığı artırmak için personele yönelik uzaktan eğitim modeline geçti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde görülen ve toplumun her kesimi tarafından insan hakları ihlali olarak kabul edilen aile içi ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için her türlü tedbir alınıyor.

Tedbirlere ek olarak önleyici çalışmalar kapsamında, bilinçlendirme ve farkındalığı arttırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eğitimi", "İçişleri e-Akademi Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Sistemi" üzerinden Bakanlık personelinin erişimine açıldı.

Eğitim içeriğinde, kadın-erkek eşitsizliği ile bu eşitsizliğin sonuçlarına değinilerek kadına yönelik şiddet öncesi yaşanan bazı durumlara dikkat çekildi.

Doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular anlatılarak eğitimden yararlanan personelin bilinçlenmesi amaçlandı. Eğitimle, şiddet, şiddet türleri hakkında istatistiksel veriler eşliğinde yapılan bilgilendirme ve örnekler ile yaşanan şiddet olaylarının etkileri vurgulanarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerin de yer aldığı eğitimde, aile içi ve kadına yönelik şiddete maruz kalan bireylerin hakları konusunda bilgi verildi.

Eğitim kapsamında, özellikle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer paydaşlar tarafından alınacak tedbirlere değinilerek aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesinin önemine vurgu yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "KADES" kamu spotu ve "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddet ve Biçimleri" konulu videoya da yer verilen eğitimde, şiddet mağdurlarının başvurabileceği "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi" (ŞÖNİM), konukevleri, sosyal hizmet merkezleri, ALO 183 Hattı gibi kurumsal mekanizmalar ile İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan "Kadın Destek Uygulaması" (KADES) ile Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve barolar tarafından verilen hizmetler hakkında geniş bir bilgilendirme yapılıyor.

Eğitime, İçişleri Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında görev yapan tüm personel erişebiliyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı Haberler
İstanbul'da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Hande Yener Fahrettin Koca
Spor Arda Turan Tamer Tuna Basketbolcu Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığından aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi için uzaktan eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:47:42. #1.14#
title