İçişleri Bakanlığından, AFAD Acil Mobil uygulaması - Haberler
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İçişleri Bakanlığından, AFAD Acil Mobil uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığından, AFAD Acil Mobil uygulaması

İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil uygulamasını anlatan bir video paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Afad Acil Mobil uygulamasını anlatan bir video paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil uygulamasını iPhone ve Android cihazlarına indirerek "Tek Tuşla Acil Çağrı", "En Yakın Toplanma Alanı" ve "Afet Eğitim Videoları"na tek uygulamadan ulaşılabileceğini anlatan bir video paylaştı. İçişleri Bakanlığı videonun altına da "AFAD Acil; tek tuş, hayata dokunuş!" notunu düştü. - ANKARA

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