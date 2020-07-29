İçişleri Bakanlığından "Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı" haberlerini yalanlama Açıklaması
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İçişleri Bakanlığından "Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı" haberlerini yalanlama Açıklaması

Açık Kapı birimlerinin, "bayram harçlığı dağıtacağı" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu birimlerin bu tür bir sosyal yardım yapmasının mümkün olmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından
29.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:13

Açık Kapı birimlerinin, "bayram harçlığı dağıtacağı" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu birimlerin bu tür bir sosyal yardım yapmasının mümkün olmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde "Kurban Bayramı'nda valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı dağıtılacağı" yönünde asılsız haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Bakanlık bünyesinde 2017'de kurulan ve daha sonra aşama aşama 81 il valiliği ve 161 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçen "Açık Kapı" şube müdürlükleri ve "Açık Kapı" şefliklerinin temel görevinin, vatandaşların kaymakamlık ve valiliklerdeki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak, şikayet ve taleplerini kaydederek bunların etkin şekilde takibini yapmak ve vatandaşları, takibi yapılan işlem, şikayet veya talepleri hakkında bilgilendirmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev tanımından da anlaşılacağı üzere Açık Kapı birimlerimizin söz konusu haber ve paylaşımlarda yer aldığı gibi sosyal yardım yapabilmesi mümkün değildir. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da yanlış bilgiye dayalı benzer paylaşımlara rastlanılmış, konuyla ilgili gerekli açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu tarz mesnetsiz haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Açık Kapı birimlerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması, ayrıca bu doğrultuda vaatte bulunan, yönlendirme yapmaya çalışan hiç kimseye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir."

Kaynak: AA

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