İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü vatandaşların Seyahat İzin Belgelerine ilişkin açıklama
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İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü vatandaşların Seyahat İzin Belgelerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 11.30 itibarıyla e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden son 2,5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusunun 29 bin 527 olduğunu, refakatçileri dahil toplam kişi sayısının 62 bin 949 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü vatandaşların Seyahat İzin Belgelerine ilişkin açıklama
21.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:56

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 11.30 itibarıyla e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden son 2,5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusunun 29 bin 527 olduğunu, refakatçileri dahil toplam kişi sayısının 62 bin 949 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgeleri almasına izin verilmesinin ardından onaylanan başvuru sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimize, Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bugün saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 81 il valiliğine '65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar için Seyahat İzin Belgesi' konulu genelge gönderilmiştir ve hemen ardından 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden Seyahat İzin Belgesi başvuru yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi buna uygun hale getirilmiştir. Ayrıca izin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri POLNET üzerinden otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilmektedir. Bu sayede kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılabilmesine olanak sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada alınan başvuru sayısı ve onaylanan başvuru sayısına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden son 2,5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527'dir. Refakatçileri dahil toplam kişi sayısı, 62 bin 949'dur. Bu başvurulardan e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvuru sayısı 12 bin 327, refakatçileri dahil bu sistem üzerinden onaylanan toplam kişi sayısı 25 bin 247'dir. Alo 199 Vefa Destek sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 17 bin 200, refakatçileri dahil toplam kişi sayısı 37 bin 702'dir."

Açıklamada, "E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı, Seyahat İzin Belgeleri ile ilgili 24.00 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. 65 ve yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden e-Devlet şifresi olanların e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden, e-Devlet şifresi olmayanların ise Alo 199 Vefa Destek hattı sistemi üzerinden kolay bir şekilde seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine imkan sağlanmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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