İçişleri Bakanlığından 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı
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Zonguldak, Güncel

İçişleri Bakanlığından 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

10.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:08
İçişleri Bakanlığından 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.

Kaynak: AA

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