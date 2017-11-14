İçişleri Bakanlığından, 2 Kasım'da Başlayan Şırnak Bestler-Dereler Operasyonunda, Terör Arananlar...
İçişleri Bakanlığından, 2 Kasım'da başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda, terör arananlar kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun da arasında bulunduğu 31 teröristin etkisiz hale...
İçişleri Bakanlığından, 2 Kasım'da başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda, terör arananlar kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun da arasında bulunduğu 31 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.