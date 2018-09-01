İçişleri Bakanlığınca, Van-Gürpınar Kırsalında Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Kimliklerinin,...
İçişleri Bakanlığınca, Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ile "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğunun belirlendiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ile "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğunun belirlendiği bildirildi.