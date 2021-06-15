İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği...
İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ