İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği...
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İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği...

İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği...
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği... - Haberler
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