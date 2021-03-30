İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 317 personelin görev aldığı 'Eren-12 Güleşli' operasyonunun...

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İçişleri Bakanlığı, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 317 personelin görev aldığı 'Eren-12 Güleşli' operasyonunun başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 317 personel (83 operasyonel tim) görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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