20.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:09

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları başlatıldı. Şırnak'ta başlatılan operasyona bin 260, Hakkari'de başlatılan operasyona ise 730 personel katılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA