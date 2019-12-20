İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları...
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İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları...

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları başlatıldı.

20.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:09
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Kıran-9 Cudi Dağı, Hakkari'de Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonları...

İçişleri Bakanlığınca 'ta Kıran-9 Cudi Dağı, 'de Kıran-10 operasyonları başlatıldı. Şırnak'ta başlatılan operasyona bin 260, Hakkari'de başlatılan operasyona ise 730 personel katılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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