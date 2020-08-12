İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 kapsamında 243 bin 557 nokta denetlendi
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İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 kapsamında 243 bin 557 nokta denetlendi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında, dün ülke genelinde taksiler ve toplu taşıma araçları da dahil 959 bin 651 iş yeri ve mekanın dörtte birini oluşturan 243 bin 557 noktada denetimlerde bulunuldu.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 kapsamında 243 bin 557 nokta denetlendi
12.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:37

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında, dün ülke genelinde taksiler ve toplu taşıma araçları da dahil 959 bin 651 iş yeri ve mekanın dörtte birini oluşturan 243 bin 557 noktada denetimlerde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, "Sağlık için hepimiz için" parolasıyla valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy-mahalle muhtarları, meslek odaları ile genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlileri katıldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kontrolleri yapıldı.

Yurt genelinde taksiler ve toplu taşıma araçları dahil 959 bin 651 iş yeri ve mekanın yüzde 25'ini oluşturan 243 bin 557 noktada denetim gerçekleştirdi.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları için belirlenen koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrollerde 30 bin 667 berber, kuaför, güzellik merkezi, 575 AVM ve 14 bin 356 AVM içindeki işletme, 22 bin 737 taksi, 6 bin 487 taksi durağı, 1000 pazar yeri, 167 sosyete pazarı, 35 bin 839 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 32 bin 337 kahvehane, kıraathane, 955 hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzu, 48 bin 393 lokanta, restoran, kafe gibi yer, 2 bin 849 spor merkezi/tesisi, sahil bantları, park, piknik alanları, mesire yerlerindeki 6 bin 718 iş yeri, 5 bin 611 konaklama tesisi, 3 bin 879 çay bahçesi, 1552 dernek lokali, 3 bin 41 nikah ve düğün yeri, 5 bin 785 internet kafe, salon ve elektronik oyun yeri, 292 sinema, tiyatro ve kültürel aktivite yeri, 176 lunapark ve tematik park, 1173 ganyan bayi denetlendi.

Rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilen çalışmalarda berber, kuaför, güzellik merkezlerinin yüzde 35'i, AVM'lerin yüzde 90'ı, taksilerin yüzde 28'i, pazar yerlerinin yüzde 30'u, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarının yüzde 20'si, kahvehane ve kıraathanelerin yüzde 43'ü, hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzlarının yüzde 43'ü, lokanta, restoran, kafe gibi yerlerin yüzde 49'u, spor merkezleri ve tesislerin yüzde 52'si, sahil bantları, park, piknik alanları, mesire yerlerinin yüzde 43'ü, konaklama tesislerinin yüzde 29'u, çay bahçelerinin yüzde 63'ü, dernek lokallerinin yüzde 21'i, nikah ve düğün yerlerinin yüzde 51'i, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerlerinin yüzde 45'i, sinema, tiyatro ve kültürel aktivite yerlerinin yüzde 35'i, lunapark ve tematik parkların yüzde 77'si, ganyan bayilerinin de yüzde 93'ü denetlenmiş oldu.

Kaynak: AA

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