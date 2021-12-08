Son dakika haber: Van'da "Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu" başlatıldı - Haberler
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Son dakika haber: Van'da "Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu" başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca Van'da "Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Van'da "Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van ilinde "Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel ve 41 operasyonel tim görev alıyor.

(Ali Nargüner-İHA)

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Van'da Eren Kış-12 Tendürek Operasyonu başlatıldı

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