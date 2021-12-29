İçişleri Bakanlığınca Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlattı. - Haberler
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İçişleri Bakanlığınca Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlattı.

İçişleri Bakanlığınca Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlattı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığınca Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlattı.

BATMAN (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 620 personel görev alıyor. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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