İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yurt genelinde 103 bin 785 iş yeri...
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İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yurt genelinde 103 bin 785 iş yeri...

İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yurt genelinde 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi Kontrollerde, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş...

22.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:39

İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yurt genelinde 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi

Kontrollerde, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yerine sahibine/ işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1.384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 şahsa idari ve adli işlem uygulandı

53 bin 896 personel katıldığı uygulamada, 10 bin 254 park-bahçe, 4 bin 938 mesire-yürüyüş alanı da kontrol edildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 08: 00-24: 00 saatleri arasında "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi; yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Denetimlerde, süresiz kapatılan iş yerlerinin alınan karara uyup uymadıkları, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde hizmet verip vermedikleri kontrol edildi.

Denetimlerde, semt pazarı, fırın, petrol istasyonu gibi iş yerlerinde içeride ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna, marketlerin ise 10m'ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmesi kurallarına riayet edip etmediklerine bakıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların alınan karara uyup uymadığı uygulamalarda denetlendi.

Uygulamaya 53 bin 896 personel katıldı

8 bin 392 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 53 bin 896 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, sorgulanan şahıslardan 743 aranan şahıs tespit edildi, 31 şahıs gözaltına alındı.

Sosyal mesafeye uymayan 3 bin 930 kişiye adli ve idari işlem uygulandı

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1.384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

159 bin 694 araç kontrol edildi, 98 bin 862 araç sahibine/sürücüye idari para cezası verildi.

Uygulamada, 1.396 araç trafikten men edildi, 5 çalıntı araç tespit edildi ve 43 sürücünün belgesi geri alındı.

10 bin 254 park-bahçe, 4 bin 938 mesire-yürüyüş alanı ile 103 bin 785 iş yeri denetlendi.

Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yerine sahibine/ işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 254 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 5 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 23 gr esrar, 4 gr eroin, 101 gr bonzai, 23 gr metamfetamin, 25 adet captagon, 101 adet sentetik ecza, 15.850 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yurt genelinde 103 bin 785 iş yeri...

Kaynak: İHA

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