İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde 103 bin 785 iş yeri... İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA