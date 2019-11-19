İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler (3)

19.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 19.11.2019 00:26

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişikliğe gidilerek, subay veya astsubay atanmak için lisans veya önlisans eğitimi yapanlardan öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık dışında bir sebeple ayrılanlar için öğretim masrafının 4 katı olarak belirlenen tazminat tutarı, "kanuni faizi ile birlikte öğretim masrafı" şeklinde uygulanacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda da değişiklik öngörüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa eklenen maddeyle adı geçen komutanlıktaki subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri düzenleniyor.

Buna göre, her yıl 30 gün yıllık izin hakkı bulunan söz konusu personelin bu hakkına yol dahil edilmeyecek. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle birlik, karargah ve kurum amirlerince düzenlenecek.

Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esas olacak ancak hizmet, alıkonulma, esaret gibi zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, takip eden sene içinde verilebilecek. Bu süre toplam 60 günü geçemeyecek.

Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını onaylayan makam tarafından personel izinden geriye çağrılabilecek.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara 15 günlük yıllık mazeret izinleri dışında, eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilebilecek.

Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni hakkı tanınacak. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilecek.

Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin hakkı tanınacak.

Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek ve gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacak. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin verilebilecek. Bu hüküm aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanacak.

Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden, uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmayacak.

En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek. Bu fıkra kapsamında verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmeyecek.

Sıhhi izinlere düzenleme

Teklifle subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların sıhhi izinleri de düzenleniyor.

Buna göre, hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu bırakan hastalıklardansa hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulacak. Bu durumda olanlar hakkında raporlar sağlık kurulunca verilecek.

Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecek.

Sağlık durumundan dolayı iklim değiştirme raporları alanlarla birlik veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanacak. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmayacak.

Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin verilecek. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi süreye 2 hafta süre eklenecek. Ancak sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilecek. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenecek.

Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi 8 haftalık süreden kullanılamayan kısım, doğum sonrasındaki süreye eklenecek.

Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde isteği üzerine babaya, anne için öngörülmüş olan aylıklı izin süresi kadar izin verilecek.

Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izin hakkı tanınacak. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılacak. Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla 3 yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine 12 aya kadar aylıksız izin verilecek. Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel bu fıkrada belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

Uzman erbaşlara yurt dışı izin hakkı

Kanun teklifiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli subay, sözleşmeli subay, astsubay ve sözleşmeli astsubaylara yönelik, rütbe bekleme süresinden sayılacak, yurt dışı izin hakları da düzenleniyor.

Buna göre, söz konusu personele İçişleri Bakanlığınca öğrenim için öğrenim süresi kadar; mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar; seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için gerekli görülen süre kadar; mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte 3 aya kadar; seyahat amaçlı yurt dışına gidecek personele yıllık izin süresi kadar yurt dışı izni verilebilecek.

Uzman erbaşlardan da seyahat amaçlı yurt dışına gidecek olanlara da yıllık izin süresi kadar yurt dışı izin hakkı tanınacak.

Yurt dışı izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilecek ve bu kapsamda verilen izinlerde özlük hakları verilecek.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlardan, yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek.

Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden ödenecek. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılacak.

Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara İçişleri Bakanlığının onayı ile 5 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilenlere Cumhurbaşkanı kararı ile 5 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de ödenebilecek. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılacak ve emeklilik hakları ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı tutulacak.

İzin süreleri Cumhurbaşkanınca kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek

Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaş olarak görev yapan eşlerine, hizmetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.

Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere izin süreleri subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların hizmetlerinden sayılacak. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmayacak.

Aylıksız izin alanların, atama ve terfi, aylık ve diğer mali haklar bakımından statü ve rütbelerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek

sözleşmeli Subay ve Astsubaylar

hakkında Kanun, Uzman Erbaş Kanunu hükümleri saklı kalacak.

Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamına giren personel, izinden geriye çağrılabilecek. Subay, sözleşmeli subay, astsubay ve sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşlar için bu kanun dışında diğer kanunlarda düzenlenen izin hükümleri uygulanmayacak. İzinlerin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamlar gibi hususlarla ilgili ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri çağırılacaklarıyla ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıbbi yardım ihtiyacı kapsamında ücret veya katılım payı alınmayacak

Yasa teklifine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na eklenen başka bir maddeyle personelin tıbbi yardım ihtiyacına yönelik düzenlemeye gidiliyor.

Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi görevli bulunulan yer veya görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hasta/yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık oluşumlarına sevklerin emniyetli şekilde ve zamanında yapılamadığı hallerde, birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Bu kapsamda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmayacak.

Rütbe yaş hadlerine düzenleme

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlerin aylık, ödenek ve tazminat ödemelerinde, Devlet Memurları Kanunun "Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı maddesinde yer alan hükümler uygulanacak. Bunlarla hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idari soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmayacak.

Teklifle, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak belirleniyor.

Şehit/vazife malulü eş ve çocuklarına tazminat muafiyeti

Düzenlemeyle Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişikliğe gidiliyor.

Subay veya astsubay atanmak üzere lisans veya önlisans eğitimi yapanlardan (yabancı uyruklular hariç) öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar için kendilerine yapılmış öğretim masraflarının 4 katı olarak uygulanan tazminat tutarı, değişiklikle "kanuni faizi ile birlikte" olarak belirleniyor.

Akademide önlisans, lisans, lisansüstü eğitimi veya eğitim merkezlerinde subay ve astsubay atanmak üzere eğitim alan şehit veya vazife malulü eş veya çocukları, akademik başarısızlık sebebiyle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde tazminat yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar için ilişik kesme işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ile Uzman Erbaş Kanunu kapsamında yürütüldüğünden ilgili hükümler Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunundaki ilgili maddeden kaldırılıyor.

(Sürecek)

Kaynak: AA