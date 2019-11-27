İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi Genel Kurulda

27.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:08

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ilişkin, "Niye Kılıçdaroğlu çıkıp da gerçeği açıklamıyor? Kulağınızın üstüne yatıyorsunuz, üç maymunu oynuyorsunuz. Kamuoyunu iftirayla yalanla aldatıyorsunuz. Kendi kumpasınız kendi elinizde patladı, kendi yalanlarınız kendi kucağınızda kalacak." dedi.

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam ediyor.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 16 Nisan 2017'de yapılan referandum ile Türkiye'de rejimin değiştiğini savunarak, kanun tekliflerinin atanmış bakanlar ve bürokratlar eliyle hazırlandığını söyledi.

Barut, "İşsizlik, yokluk, yoksulluk sarmalında boğulan yurttaşlarımız ailece canlarına kıymaktadır. 17 yıldır ülkeyi yöneten AKP Hükümeti ve tek adam rejimi, bu gidişatı değiştirecek olumlu bir tek adım atmamaktadır. Adım atmadığı gibi sorunları, çözüm önerilerini dile getirenleri 'hain' olarak yaftalayıp suçlamaktadır. En ufak bir eleştiri yöneltenleri dahi davayla mahkemeyle cezaevleriyle tanıştırmaktadır. Bu yol yol değildir." ifadesini kullandı.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Barut'un konuşmasına katılmanın mümkün olmadığını belirterek, "Sonuç itibarıyla bu kavramsallaştırmaları, anlatıları hayal ürünü, gerçeklikten kopuk, yalan ve dolana, iftiraya dayalı yaklaşımlar. Sonuç itibarıyla siz yalan yanlış bütün cümleleri bir araya getirip üstümüze boca etmek istiyorsunuz ama bu ancak sizin üzerinize yapışır, bizim üzerimize yapışmaz. Siz önce üzerinizdeki şu yalan, iftira siyasetine ilişkin kaç gündür, kaç haftadır gündemde tutulan meselelere bir açıklık getirin de kendi üzerinizdeki töhmetleri bir giderin." diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Barut, gerçekleri söylediğini belirterek, "16 Nisan referandumuyla birlikte Türkiye'de rejim değişti mi, değişmedi mi? Demokratik parlamenter sistemden tek adam rejimine geçildi mi, geçilmedi mi? Tek adam rejimine geçildi." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Barut'un söylediklerinin hakikat dışı, yalan ve iftira olduğunu söyledi. Barut'un hükümet sistemi ile rejimin ne olduğunu bilmediğini ve kavramları karıştırdığını, 16 Nisan referandumunda bir rejim değişikliğine gidilmediğini dile getiren Akbaşoğlu, "Cumhuriyet rejimi devam ediyor. parlamenter hükümet sistemi yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğu gerçeğinden hareketle, millet iradesiyle artık yürürlüğe girmiştir. Milletin bu iradesine siz karşı geliyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir CHP'linin görüştüğü iddiasına değinen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir CHP'liyle Beştepe'de görüştüğü ve kendisine genel başkanlık teklif edildiği yalanı nasıl yalansa bu da baştan aşağı yalan. Sizin hayatınız, her şeyiniz yalan. Siz, faşist Hitler'in Goebbels taktiğini uygulayan yalancı siyaseti takip ediyorsunuz. Talat Atilla yeni bir açıklama yaptı. 'Hala şu anda milletvekili olan bir CHP milletvekilinden ben bu haberi aldım' diyor. Niye bütün arkadaşlarınızı töhmet altında bırakıyorsunuz? Niye Kılıçdaroğlu çıkıp da gerçeği açıklamıyor? Kulağınızın üstüne yatıyorsunuz, üç maymunu oynuyorsunuz. Kamuoyunu iftirayla yalanla aldatıyorsunuz. Kendi kumpasınız kendi elinizde patladı, kendi yalanlarınız kendi kucağınızda kalacak."

"Biz, teröristlerin düşmanıyız"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in konuşması sırasında, "AKP iktidarı Kürt düşmanıdır, Kürtlerin düşmanıdır." demesine AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, Eksik'in konuşmasıyla aslında kendisini tarif ettiğini vurgulayarak, "Kürtlerin düşmanı olduğu ortadadır." dedi. AK Parti'nin Kürtlerin düşmanı olmadığını, Kürtlerin, Arapların dostu olduğunu ve 82 milyonun kardeşliğini esas aldığını dile getiren Akbaşoğlu, "Biz, teröristlerin düşmanıyız. PKK/YPG/PYD, DEAŞ adı ne olursa olsun, hangi harflerin bir araya gelmesinden müteşekkil olursa olsun içeride ve dışarıda bütün teröristlerin başını ezmeye, yok etmeye de sonuna kadar kararlıyız." diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Akbaşoğlu'nun Türkiye'de liyakat sisteminin durumunu ilk defa duymuş gibi bir reaksiyon verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanının bakanları atadığını, rektörleri atadığını, Varlık Fonu'nun başında olduğunu, ihaleleri verdiğini öne süren Bulut, "O zaman bu sistemin adı nedir? Tek adam yönetimidir. Bundan gocunacak bir şey yok." dedi.

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 16 Nisan'da halk oylaması yapılarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini, cumhurbaşkanı ile yasama organı olan Meclis'i ayrı ayrı milletin kendisinin doğrudan belirlediğini anımsattı. Akbaşoğlu, "CHP'nin tek adamı olmak için bir haftadır çeşitli kumpaslarla Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek adam diktatörlüğüne doğru kumpaslar kurarak ortaya attığı meseleleri görmezden geliyorsunuz. Kendi içinizde var olanları karşıya yansıtmaya çalışıyorsunuz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "Bugün müteaddit defalar CHP'yle ilgili bir tartışmadan dem vuruyor, partiye yönelik kumpas senaryosuyla ilgili benden bilgi istiyor. O bilgi bende yok, devleti siz yönetiyorsunuz o bilgi olsa olsa sizde var." dedi.

AK Parti yöneticilerinin gerilimli halini anlayışla karşıladığını dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"CHP'de yaşananlarla ilgili tıbbi olarak belki bir 'dış gebelik' demek mümkün, sahte gebelik vardır ya... Ama siz ikiz doğuruyorsunuz Sayın Akbaşoğlu. Sizin bu sancılı döneminizi ben anlayışla karşılıyorum. Özellikle, galiba dün akşamki bir televizyon programından sonra, AK Parti seçmenlerinin AK Parti'ye yönelik ilgisindeki azalma ve o programdaki sayın siyasetçiye olan, dün geceden itibaren başlayan yoğun ilginin sizi rahatsız etmesini çok anlayışla karşılıyorum. Çok anlayışla karşılıyorum."

Kaynak: AA