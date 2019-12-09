İçişleri Bakanlığı: "Yunanistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
İçişleri Bakanlığı, Yunanistan uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
09.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:42
İçişleri Bakanlığı, Yunanistan uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.
Bu kapsamda Yunanistan uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
Kaynak: AA