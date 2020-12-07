İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı

07.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:48
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

İlgili Haberler

Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de, 3 terör örgütüne operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
77 kilogram eroinin ele geçirildiği tırın sürücüsü tutuklandı
77 kilogram eroinin ele geçirildiği tırın sürücüsü tutuklandı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Aydın Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 11:48:30. #1.14#
title