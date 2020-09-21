Gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan ölü ele geçirildi
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Gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında terörden arananlarda Gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan'ın silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.

Gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan ölü ele geçirildi
21.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:35

Terörden arananlarda Gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında; Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde terörden arananlarda Gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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