İçişleri Bakanlığı Yılbaşında Sahada

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için tüm birimleri ile sahada görev alıyor.



Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığında, Bakanlık Müsteşarı Muhterem İnce İstanbul'da, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İzmir'de, Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Emniyet Genel Müdürü Selami Altıok Emniyet Genel Müdürlüğü Harekat Merkezi'nde, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olçay Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde güvenlik, asayişin temini, trafik güvenliği ve diğer hususlara yönelik olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin koordinasyonu ve takibini sağlayacak. - ANKARA