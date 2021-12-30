İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması için tedbirler alındığını, bu kapsamda 340 bin 351 personelin...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması için tedbirler alındığını, bu kapsamda 340 bin 351 personelin görev yapacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması için tedbirler alındığını, bu kapsamda 340 bin 351 personelin görev yapacağını açıkladı.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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