İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması için tedbirler alındığını, bu kapsamda 340 bin 351 personelin... - Haberler
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İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması için tedbirler alındığını, bu kapsamda 340 bin 351 personelin...

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması için tedbirler alındığını, bu kapsamda 340 bin 351 personelin...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması için tedbirler alındığını, bu kapsamda 340 bin 351 personelin görev yapacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesinin sağlanması için tedbirler alındığını, bu kapsamda 340 bin 351 personelin görev yapacağını açıkladı.

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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