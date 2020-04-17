İçişleri Bakanlığı Yavaş ve İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı Covid-19 salgınıyla mücadele için başlatılan bağış kampanları nedeniyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma açıldığı bildirildi.

Covid-19 salgınıyla mücadele için başlatılan bağış kampanyaları nedeniyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma açıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta cuma günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattığı açıklandı. Soruşturmaların söz konusu belediyelerce başlatılan Covid-19 bağış kampanyaları nedeniyle başlatıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com