05.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:50

İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA