İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ...
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İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ...

İçişleri Bakanlığı: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

05.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:50
İçişleri Bakanlığı:

: "Yaşanan çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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