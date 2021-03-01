İçişleri Bakanlığı: Yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak
01.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:47
İçişleri Bakanlığı: Yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığı: Yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe