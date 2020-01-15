İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda...
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İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda...

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

15.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:12
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda...

, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda vatandaşı 3 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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