İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün...
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İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün...

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 yabancı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

28.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:11
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün...

, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün uyruklu 2 yabancı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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